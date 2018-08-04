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Пьяный капитан из РФ посадил сухогруз на мель
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В Швеции задержали российского капитана 

ТК «Звезда» 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Местные правоохранители подозревают гражданина РФ в управлении судном в пьяном виде.
В Швеции задержан капитан сухохруза BBC Lagos, который является гражданином РФ. Мужчине грозит тюремное заключение за якобы управление судном в нетрезвом состоянии.
Как сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-секретаря Южного региона полиции Фредрика Братта, у гражданина РФ в крови якобы было обнаружено 2,5 промилле алкоголя. По словам представителя шведских правоохранительных органов, слушания по делу капитана сухогруза ожидаются не позднее 7 августа.
По информации информагентства, судно BBC Lagos, которое направлялось из Литвы в Испанию, село на мель возле города Хельсингборг на западном побережье Швеции. Капитан сухогруза был задержан по подозрению «в управлении судном в нетрезвом состоянии и высокой степени небрежности в судовождении».
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