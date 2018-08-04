Пьяного капитана из РФ задержали в Швеции

Капитан из РФ задержан в Швеции за управление судном в нетрезвом состоянии

Грузовое судно BBC Lagos село на мель недалеко от города Хельсингборг на западном побережье Швеции, сообщает агентство ТТ. Как утверждает агентство, капитан — россиянин — задержан по подозрению в управлении судном в нетрезвом состоянии.

Пресс-секретарь полиции Фредерик Братт сообщил, что содержание алкоголя в крови капитана равнялось 2,5 промилле. При такой степени опьянения "человеку бывает трудно стоять на ногах без посторонней помощи, а в глазах все может двоиться", подчеркнул Братт. О гражданстве капитана полицейский не сообщил. Соответствующим комментарием посольства РФ ТАСС пока не располагает.

Согласно данным береговой охраны, 130-метровое судно с 5 тыс. тонн пшеницы на борту направлялось из Клайпеды (Литва) в Лас-Пальмас (Испания). Оно зарегистрировано на карибских островах Антигуа и Барбуда. Пока неизвестно, когда судно может быть снято с мели и продолжить плавание к месту назначения.