«Катастрофу могла вызвать усталость летчика»

Крушение вертолета Ми-8 в Красноярском крае унесло жизни 18 человек

Красноярском крае потерпел крушение вертолет Ми-8, столкнувшийся с внешней подвеской другого вертолета. Судно перевозило нефтяников-вахтовиков, погибли все 18 человек, находившиеся на борту. Предварительной причиной катастрофы пока считается ошибка пилотирования.

Вертолет Ми-8, принадлежащий компании Utair , разбился утром 4 августа в Туруханском районе Красноярского края, в 180 км от Игарки. По данным Росавиации, первым взлетел вертолет с внешней грузовой подвеской, к которой была прикреплена металлическая конструкция. Немногим позже взлетел вертолет с пассажирами, рабочими вахтовых смен, доставлявший их на нефтеперекачивающую станцию.

Ми-8 успел пролететь два километра и, как считает следствие, на высоте 100 метров задел лопастями металлический трос. «По предварительным оценкам, экипаж, и в частности командир, не рассчитал параметры набора высоты и дистанцию с учетом взлетевшего ранее с соседней площадки на расстоянии менее километра вертолета с внешним грузом — трубами. Вертолеты опасно сблизились, и разбившаяся машина зацепила несущим винтом трос, удерживавший груз», — сказал источник «Интерфакса» в оперативном штабе на месте ЧС.

Из данных радиообмена следует, что командир разбившегося вертолета, скорее всего, лишь в последний момент заметил опасное сближение с другим вертолетом и попытался предпринять маневр, чтобы избежать столкновения.

«Однако вертолет не обладает достаточной маневренностью, чтобы оперативно уйти от столкновения за несколько секунд, экипажу это сделать не удалось», — сказал собеседник агентства.

Пассажирский вертолет рухнул на землю, от удара у него взорвались оба топливных бака. Судно полностью разрушилось и сгорело.

Пилот грузового вертолета сбросил внешнюю грузовую подвеску и благополучно выполнил посадку.

В крушении погибли 18 человек: три члена экипажа и 15 пассажиров. Как сообщили в «Роснефти», в числе пассажиров разбившегося вертолета были работники «РН-Ванкор» и подрядных организаций.

«Все тела погибших будут доставлены в Красноярск, — отмечается в сообщении компании. — Все сотрудники «Роснефти» застрахованы от несчастных случаев, их родственники получат установленные выплаты. Компания окажет помощь и социальную поддержку семьям погибших».

При этом в компании назвали действия экипажа «необъяснимыми»: «По уже имеющейся предварительной информации крушение произошло по причине необъяснимых действий экипажа вертолета Ми-8 авиакомпании „ЮТейр“, который при работающей связи и предупреждении об опасном сближении допустил столкновение с другим вертолетом той же авиакомпании».

Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 3 статьи 263 УК России (нарушение правил безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц). Как заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко , дело передано в Главное следственное управление СК России

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В связи с катастрофой 6 августа в Красноярском крае объявлено днем траура.

Врио губернатора региона Александр Усс выразил соболезнования родным и близким погибших при крушении.

«Эта трагедия отозвалась острой болью в сердцах жителей всего региона. Временно исполняющий обязанности губернатора края, правительство региона, депутаты законодательного собрания скорбят вместе со всеми красноярцами и передают слова поддержки родным и близким жертв авиакатастрофы», — говорится в тексте сообщения.

Как заявили в Росавиации , полет происходил в простых метеоусловиях, без осадков. Ранее источник РИА «Новости» в экстренных службах региона говорил, что причиной крушения могла стать техническая неисправность или ошибка пилотирования.

Следственный комитет РФ не исключил, что причиной крушения могла стать ошибка пилота. «В рамках уголовного дела следствием рассматриваются все возможные версии произошедшего, в том числе ошибка пилотирования. Следователи изымают полетную документацию, образцы топлива, допрашивают персонал, обслуживавший вертолет, сотрудников авиакомпании, а также всех свидетелей и очевидцев произошедшего», — заявила Петренко.

При этом, как заявили в Utair, вертолет был новым — он выпущен в 2010 году Улан-Удэнским авиационным заводом . Командир вертолета, как подчеркивают в авиакомпании и в Минтрансе , имел большой опыт полетов.

«Командир вертолета RA-25640: 1985 года рождения, закончил Омское летное училище, налетал 5990 летных часов, из которых 2300 часов — в качестве командира воздушного судна», — говорится в сообщении Utair. «По данным Минтранса, вертолетом управлял опытный 33-летний командир экипажа Кононов с общим налетом около 6 тыс. часов, в том числе 2300 часов самостоятельно», — отметили в ведомстве.

Двоюродный брат погибшего командира экипажа Александра Кононова Евгений предположил в беседе с kp.ru , что на борту могла произойти ситуацию, на которую члены экипажа не смогли повлиять втроем.

По мнению Алексея Власова, военного летчика-инструктора, летавшего на Ми-8, основной причиной крушения, скорее всего, стало то, что командир экипажа не убедился в отсутствии препятствий к выполнению взлета.

«Есть такое понятие, как радиоосмотрительность — оно означает, что перед взлетом необходимо проверить, нет ли в воздушном пространстве по курсу взлета других вертолетов, которые могут помешать. Летчик, прослушивая радиообмен, должен в этом убедиться. Получается, что один из обязательных элементов подготовки к взлету был упущен», — пояснил он «Газете.Ru».

Особенности этого типа вертолета таковы, что при взлете у командира экипажа ограничено пространство для обзора вверх, отмечает Власов.

«При выполнении этого маневра взгляд всегда направлен вперед и вдаль по направлению взлета: вверх никто обычно не смотрит. Угол тангажа (угол наклона вертолета относительно линии горизонта) составляет 5-7 градусов. Таким образом, становится еще меньше возможности осмотреться. Именно поэтому радиоосмотрительность здесь играет очень важную роль», — подчеркнул Власов.

При расследовании авиапроисшествия нужно помнить, что есть непосредственная, главная и сопутствующие причины, продолжает эксперт в области безопасности полетов.

«Сопутствующих, как правило, несколько — в данном случае это отсутствие осмотрительности, наличие еще одного вертолета с грузом на внешней подвеске, возможно, отсутствие руководителя полетов и т.д. А главной причиной будет являться то, почему командир экипажа пропустил элемент подготовки к взлету — радиоосмотрительность», — пояснил Власов «Газете.Ru».

По словам Власова, радиоосмотрительность может зависеть от уровня подготовки летчика, количества выполненных полетов за этот день/неделю/месяц, наличия перерывов в полетах, подготовки командира экипажа к полетам в целом в авиакомпании и к данному полету в частности. Также необходимо всегда обращать внимание на условия работы данного экипажа в последнее время и порядок отдыха летного состава.

«Проще говоря, катастрофу могла вызвать банальная усталость летчика, которая имеет свойство накапливаться. В качестве главной причины скорее всего будет рассматриваться ошибка летчика в технике пилотирования», — резюмировал эксперт.

Конструкция Ми-8 не предусматривает оборудование системой TCAS (системой предупреждения столкновения воздушных судов).

Поэтому экипаж разбившегося вертолета нес полную ответственность за контроль воздушного пространства вокруг, заявил РИА «Новости» эксперт Межведомственного авиационного экспертного совета, бывший пилот Ми-8 Виктор Галенко

«К тому же в том районе нет диспетчеров, поэтому между пилотами двух вертолетов не было никакого радиообмена», — заявил он.

По словам Галенко, пилоты в современных условиях пользуются системой GPS. «Раньше GPS не было, пилотов обучали принципу „наблюдай и избегай“, сейчас этому почти не учат. Тем более, в том районе низкая полетная интенсивность, диспетчерские вышки не всегда нужны», — отметил эксперт.