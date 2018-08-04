Причиной лесных пожаров в Калифорнии стало колесо

СМИ: Причиной лесных пожаров в Калифорнии стало спущенное колесо

Причиной лесных пожаров в американском штате Калифорния стало спустившее колесо автомобильного прицепа на трассе рядом с городом Реддинг.

Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на пожарных.

Как отмечается, из-за спущенного колеса металлический обод ударился об асфальт и выбил искры, которые и стали причиной возгорания.

28 июля американский лидер Дональд Трамп объявил режим ЧС в Калифорнии из-за сложившейся в регионе ситуации.

По последним данным, жертвами лесных пожаров, бушующих в Калифорнии, стали шесть человек.