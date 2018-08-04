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Причиной лесных пожаров в Калифорнии стало колесо
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СМИ: Причиной лесных пожаров в Калифорнии стало спущенное колесо 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Причиной лесных пожаров в американском штате Калифорния стало спустившее колесо автомобильного прицепа на трассе рядом с городом Реддинг.
Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на пожарных.
Как отмечается, из-за спущенного колеса металлический обод ударился об асфальт и выбил искры, которые и стали причиной возгорания.
28 июля американский лидер Дональд Трамп объявил режим ЧС в Калифорнии из-за сложившейся в регионе ситуации.
По последним данным, жертвами лесных пожаров, бушующих в Калифорнии, стали шесть человек.
RT на русском: последние новости
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