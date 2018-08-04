«Необъяснимые действия». СК о катастрофе Ми-8

«Необъяснимые действия». Почему упал Ми-8

компании «Роснефть» , сотрудники дочерней компании которой погибли при крушении пассажирского вертолета Ми-8 авиакомпании «ЮТейр», заявили, что, по предварительной информации, причиной случившегося крушения стали необъяснимые действия пилотов, а именно «необъяснимые действия» экипажа вертолета, допустившего столкновение с грузовым вертолетом, несмотря на работавшую связь и предупреждение об опасном сближении, сообщает РИА Новости . Ранее стало известно, что компания создала оперативный штаб по расследованию причин аварии.

Как сообщалось, вертолет Ми-8 задел лопастями подвес второго вертолета, вылетевшего ранее. На борту упавшего в субботу в Красноярском крае вертолета находились 15 пассажиров и три члена экипажа. Все они погибли.

Между тем, как у эксперта Межведомственного авиационного экспертного совета, бывшего пилота Ми-8 Виктора Галенко , версия «Роснефти» вызывает сомнения, так как данные вертолеты не оборудованы системой предупреждения столкновения самолетов в воздухе TCAS.

«Вертолеты Ми-8 не оборудованы TCAS, просто конструктивно там эта система не предусмотрена. К тому же в том районе нет диспетчеров, поэтому между пилотами двух вертолетов не было никакого радиообмена», — сказал он, пояснив, что экипажи должны сами контролировать воздушное пространство.

Следственный комитет рассматривает все возможные версии крушения, ошибку пилотирования в том числе. По словам официального представителя СК РФ Светланы Петренко, следователям предстоит изучить обстоятельства подготовки пилотов и выдачи им летных удостоверений. К расследованию привлечена и комиссия Межгосударственного авиационного комитета . По данным авиакомпании «ЮТэйр», которая проводит собственное расследование, вертолет Ми-8АМТ (бортовой номер RA-25640) был выпущен в 2010 году на авиационном заводе в Улан-Удэ . У командира вертолета — 1985 года рождения — был диплом Омского летного училища, в его активе 5990 летных часов (2300 — в качестве командира воздушного судна).

6 августа в Красноярском крае объявлено днем траура по погибшим при крушении.