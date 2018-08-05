В Швейцарии разбились сразу два самолета

В Швейцарии потерпели крушение два легкомоторных самолета

В настоящий момент названо число жертв лишь одного из инцидентов.

Сразу два легкомоторных самолета потерпели крушение в Швейцарии в субботу, 4 августа. Как сообщает местная полиция, жертвами одного из инцидентов стали четыре человека. О пострадавших и погибших во время другого ЧП в настоящий момент ничего не известно.

По информации издания ATS, в авиакатастрофе, случившейся недалеко от Хергисвиля, «погибла семья — родители и два их малолетних ребенка». Отмечается, что воздушное судно полностью сгорело после крушения, что осложнило процесс установления личностей погибших.

О причинах падения самолетов сейчас ничего не известно.