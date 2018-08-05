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В Швейцарии разбились сразу два самолета
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В Швейцарии потерпели крушение два легкомоторных самолета 

ТК «Звезда»
Фото: Neukirchen/blickwinkel/Globallookpress
В настоящий момент названо число жертв лишь одного из инцидентов.
Сразу два легкомоторных самолета потерпели крушение в Швейцарии в субботу, 4 августа. Как сообщает местная полиция, жертвами одного из инцидентов стали четыре человека. О пострадавших и погибших во время другого ЧП в настоящий момент ничего не известно.
По информации издания ATS, в авиакатастрофе, случившейся недалеко от Хергисвиля, «погибла семья — родители и два их малолетних ребенка». Отмечается, что воздушное судно полностью сгорело после крушения, что осложнило процесс установления личностей погибших.
О причинах падения самолетов сейчас ничего не известно.
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