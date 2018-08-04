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Газовый баллон взорвался под Полтавой
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В Полтавской области четыре человека пострадали от взрыва газового баллона 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Четыре человека пострадали в результате взрыва газового баллона в частном доме в Полтавской области, сообщает госслужба Украины по ЧС.
По данным ведомства, инцидент произошел в субботу утром в селе Зуевцы Миргородского района в одноэтажном жилом доме, который был разрушен в результате взрыва.
"Произошел взрыв газового баллона, в результате которого получили ожоги четыре человека. Пострадавшие госпитализированы. В результате взрыва разрушен дом и возник пожар", — говорится в сообщении на сайте ведомства.
Пожар ликвидировали.
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