Газовый баллон взорвался под Полтавой

В Полтавской области четыре человека пострадали от взрыва газового баллона

Четыре человека пострадали в результате взрыва газового баллона в частном доме в Полтавской области, сообщает госслужба Украины по ЧС.

По данным ведомства, инцидент произошел в субботу утром в селе Зуевцы Миргородского района в одноэтажном жилом доме, который был разрушен в результате взрыва.

"Произошел взрыв газового баллона, в результате которого получили ожоги четыре человека. Пострадавшие госпитализированы. В результате взрыва разрушен дом и возник пожар", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Пожар ликвидировали.