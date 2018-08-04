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Жена-инвалид хладнокровно отомстила дерзкому мужу
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Жена-инвалид отомстила дерзкому мужу ударом ножа 

Рамблер 20 минут назад
Фото: ТАСС
В Вологодской области закончилось расследование уголовного дела об убийстве, совершенном 50-летней женщиной-инвалидом, сообщает региональное управление СКР.
По версии следствия, 5 мая в поселке Бабаевского района в ходе застолья мужчина ударил женщину и сбросил ее с инвалидного кресла. Женщина в ответ нанесла мужчине 1964 года рождения удар ножом, который оказался смертельным.
Женщина — инвалид 1 группы, полученной в связи с ампутацией ноги, передвигалась на инвалидной коляске. Вначале она заявила, что не знает, как умер её сожитель. Однако позже призналась в содеянном.
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