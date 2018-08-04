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Самолеты столкнулись перед авиашоу в Румынии
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В Румынии столкнулись два легкомоторных самолета, есть жертвы 

РИА Новости 1 час назад
Фото: CC0 / Gellinger / Легкомоторный самолет
Два легкомоторных самолета столкнулись в румынском уезде Сучава, один из пилотов погиб, сообщает в субботу агентство Agerpres со ссылкой на Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС).
"Два легкомоторных самолета столкнулись в воздухе в субботу во время тренировочных полетов в населенном пункте Фрэтэуць Векь уезда Сучава. В результате инцидента один из пилотов погиб", — сказано в сообщении агентства.
По данным ГИЧС, после столкновения оба самолета упали за пределами взлетно-посадочной полосы.
"Оба пилота оказались заблокированы, один из них был без сознания, позже его признали погибшим. Второй пилот был извлечен из кабины самолета, ему оказали первую помочь врачи", — сказали представители ГИЧС Agerpres.
Второго пилота было решено доставить с помощью вертолета в районную больницу города Яссы.
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