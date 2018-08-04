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Десятки ЛГБТ-активистов задержали в Петербурге
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Десятки ЛГБТ-активистов задержали в Петербурге 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Санкт-Петербурге задержали ЛГБТ-активистов на несогласованной с властями акции. Об этом сообщает радиостанция «Эхо Москвы».
Участники акции подавали на согласование девять маршрутов, но все они были отклонены, из-за этого было решено устроить серию одиночных пикетов. Они прошли под лозунгом «Ты сможешь» на Дворцовой площади. Сотрудники полиции сперва начали задерживать людей с плакатами, затем — держащих радужные флаги.
Как рассказали телеканалу «Дождь» активисты, всего полиция задержала 29 человек, в том числе двоих организаторов — Юрия Гаврикова и Алексея Назарова.
По данным «Эха Москвы», представители городской администрации сообщили, что мероприятия ЛГБТ-движения и дальше не будут согласовываться, поскольку они якобы нарушают закон о запрете гей-пропаганды среди несовершеннолетних.
В России из-за проведения в стране чемпионата мира по футболу действовал двухмесячный запрет на проведение митингов с целью обеспечения безопасности турнира. Он истек 25 июля.
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