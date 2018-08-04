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Украинских детей послали гулять на кладбище
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Украинских детей послали гулять на кладбище 

Рамблер 1 час назад
Фото: Facebook
Пользователей соцсети удивил странный выбор места для детской площадки в селе Большая Фонтанка под Одессой. Горки и качели установили посреди кладбища. Своим мнением по этому поводу пользователи поделились в группе «Живой Подольск|Котовск» в Facebook, сообщает издание «URA.RU».
«Ужас! У кого-то не в порядке с головой!», «Мозги надо иметь. А ведь распорядитель этого беспредела получает исправно зарплату. Пугает равнодушие жителей. Гнать надо таких благоустроителей!» — написали они.
Впрочем, по мнению пользоватлей, кресты необязательно ставят на местах захоронения людей, иногда так отмечают места гибели. «Кладбище в другом месте»,
«Это не могилы, там двадцать лет назад погибло двое парней (их убило током), и родственники установили кресты. Согласны, что это не место для детской площадки», — написали они, высказав мнение, что площадку нужно перенести в другое место.
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