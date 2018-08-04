Украинских детей послали гулять на кладбище

Пользователей соцсети удивил странный выбор места для детской площадки в селе Большая Фонтанка под Одессой. Горки и качели установили посреди кладбища. Своим мнением по этому поводу пользователи поделились в группе «Живой Подольск |Котовск» в Facebook, сообщает издание «URA.RU».

«Ужас! У кого-то не в порядке с головой!», «Мозги надо иметь. А ведь распорядитель этого беспредела получает исправно зарплату. Пугает равнодушие жителей. Гнать надо таких благоустроителей!» — написали они.

Впрочем, по мнению пользоватлей, кресты необязательно ставят на местах захоронения людей, иногда так отмечают места гибели. «Кладбище в другом месте»,