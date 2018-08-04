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Потолок жилого дома обрушился в Екатеринбурге
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В Екатеринбурге в жилом доме обрушился потолок во время капремонта 

РИА Новости 57 минут назад
Фото: РИА Новости
Прокуратура проводит проверку в связи с обрушением потолочного перекрытия в жилом доме в Екатеринбурге при проведении капитального ремонта, сообщает в субботу надзорное ведомство Свердловской области.
"Прокуратура Орджоникидзевского района Екатеринбурга организовала проверку по факту частичного обрушения потолочного перекрытия в жилом доме № 14 по переулку Суворовский в Екатеринбурге. Установлено, что указанный дом — барачного типа, двухподъездный, двухэтажный. По предварительной информации, сегодня, 4 августа 2018 года, около 11.00 местного времени (9.00 мск) произошло частичное обрушение потолка в одной из квартир", — говорится в сообщении.
Прокуратура уточняет, что в этой квартире проживают три человека, в том числе ребенок. На момент обрушения жильцов в ней не было. "Со слов жильцов, проводился капитальный ремонт кровли. Предварительно, дом эксплуатирует управляющая компания ЗАО "Орджоникидзевская УЖК". Торги на право проведение капитального ремонта в этом доме выиграла компания "Энтис учет" (подрядчик), но фактически по договору субподряда работы выполняет индивидуальный предприниматель", — отмечается в сообщении.
Прокуратура в ходе надзорных мероприятий даст правовую оценку факту ненадлежащей эксплуатации многоквартирного дома со стороны управляющей организации, установит, действительно ли проводился в данном доме капитальный либо текущий ремонт, какая организация проводила его ремонт, соблюдены ли сроки его проведения, сообщается в релизе.
По результатам проверки и при наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, подчеркивает надзорное ведомство.
Прокуратура также отмечает, что аналогичное обрушение потолочного перекрытия произошло 15 февраля 2018 года в жилом доме № 16 "а" по переулку Суворовский в Екатеринбурге. Уголовное дело по данному факту было направлено прокуратурой в Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга. Фигурантом по нему является индивидуальный предприниматель — уроженец Екатеринбурга, 1975 года рождения. Он обвиняется по статье о выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Это дело будет рассматриваться в суде 8 августа, сообщает прокуратура.
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