Жертвами взрыва в Индии стали 12 рабочих

По меньшей мере 12 рабочих погибли в результате взрыва, который произошёл в гранитном карьере около города Карнул Индии . Также есть раненые.

Правоохранители предполагают, что динамитные шашки, закреплённые в карьере, взорвались в тот момент, когда там находились 20 рабочих из штата Одиша. Также на месте инцидента нашли горящую дизельную автоцистерну. Полицейские устанавливают, могла ли машина стать причиной взрыва.

На место были направлены пожарные расчёты и команда Национальных сил реагирования при стихийных бедствиях. Личность некоторых погибших пока не установлена. Пострадавшие получили ожоги 70% тела, пишет РИА Новости . Раненых доставили в государственные больницы.

Ранее News.ru писал о том, что при взрыве в афганской мечети погибли десятки человек.