Ещё
Жертвами взрыва в Индии стали 12 рабочих
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жертвами взрыва в Индии стали 12 рабочих 

News.ru 1 час назад
Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Abbas Idrees/ZUMAPRESS.com
По меньшей мере 12 рабочих погибли в результате взрыва, который произошёл в гранитном карьере около города Карнул в Индии. Также есть раненые.
Правоохранители предполагают, что динамитные шашки, закреплённые в карьере, взорвались в тот момент, когда там находились 20 рабочих из штата Одиша. Также на месте инцидента нашли горящую дизельную автоцистерну. Полицейские устанавливают, могла ли машина стать причиной взрыва.
На место были направлены пожарные расчёты и команда Национальных сил реагирования при стихийных бедствиях. Личность некоторых погибших пока не установлена. Пострадавшие получили ожоги 70% тела, пишет РИА Новости. Раненых доставили в государственные больницы.
Ранее News.ru писал о том, что при взрыве в афганской мечети погибли десятки человек.
News.ru: последние новости
Убитый Хачатурян представлялся сотрудником ФСБ Названа причина крушения Ми-8 под Красноярском В Сочи обнаружили тело утонувшего в реке подростка
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Директора завода убили вместе с женой из-за ягод18
Степаненко обвела Петросяна вокруг пальца33
Трамп пригрозил России третьей мировой506
Москвичей приготовили к температурному «аду»24
Новая возлюбленная Петросяна354
Видео
00:56
Соловьев призвал готовиться к удару США
Политика США
00:47
Петросяна уличили в подлости
Шоу-бизнес
03:29
Россию и США заподозрили в тайном сговоре
Ближний Восток Армия
11:46
«Она хочет большую часть»: что делят Петросян и Степаненко
Шоу-бизнес Статьи
03:40
Дело трех сестер: мать девочек пообщалась с журналистами
Происшествия
11:46
Степаненко обвела Петросяна вокруг пальца
Шоу-бизнес
01:14
Москвичей приготовили к температурному «аду»
Общество Новости Москвы
00:49
Крушение пассажирского самолета сняли на видео изнутри
Происшествия
03:46
Летние страдания, над которым хохочут в голос
Общество
01:34
Израиль обвинили в убийстве россиян в ЦАР
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение