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Выпавший с окна ребенок выжил благодаря прохожему
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В Твери прохожий спас выпавшего с четвертого этажа ребенка 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
В понедельник случайному прохожему удалось поймать трехлетнего мальчика, выпавшего из окна квартиры, расположенной на четвертом этаже многоквартирного дома в Твери, говорится в сообщении СУ СК России по Тверской области.
Следователями установлено, что ребенок, находившийся дома со своей матерью, оставшись в комнате без присмотра, залез на подоконник, после чего по неосторожности выпал из открытого окна. Мать ребенка в этот момент находилась на кухне, сообщается на сайте СУ СК по региону.
Очевидцем происшествия стал мужчина, сумевший поймать падающего мальчика. Ребенок был госпитализирован.
По факту инцидента начата доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Напомним, 19 июля в Ленинградской области рабочие дважды за сутки спасли выпавших из окна детей.
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