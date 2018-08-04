Авиакатасрофа под Красноярском: погибли все пассажиры

Причиной крушения пассажирского вертолет Ми-8 авиакомпании «ЮТейр» по предварительной версии стало то, то он задел лопастями подвес второго вертолета (грузового), вылетевшего ранее.

На борту упавшего в Красноярском крае вертолета находились 15 пассажиров и три члена экипажа. В числе пассажиров были работники «РН-Ванкор» и подрядных организаций. Все они погибли. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роснефти.

На месте крушения находятся две оперативные группы «РН-Ванкор».

По данным Роснефти, вертолет Ми-8 авиакомпании «ЮТейр» совершал рейс по маршруту Ванкор-Пурпе (Туруханский район Красноярского края).

России. Вертолёт упал в Туруханском районе, в 2 км от места вылета. На месте крушения уже найдены прибор регистрации параметров полета и бортовой речевой самописец. По факту крушения вертолёта возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК России («Нарушение правил безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц»). Уголовное дело передано в Главное следственное управление СК

На место крушения выехал врио главы Красноярского края Александр Усс

В Сети появилось видео с места момента падения вертолета, сообщает Рен ТВ

На кадрах видны черные клубы дыма, поднимающиеся от упавшего вертолета, охваченного огнем.