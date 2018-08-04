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Авиакатасрофа под Красноярском: погибли все пассажиры
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Авиакатасрофа под Красноярском: погибли все пассажиры 

Рамблер 35 минут назад
Фото: РИА Новости
Причиной крушения пассажирского вертолет Ми-8 авиакомпании «ЮТейр» по предварительной версии стало то, то он задел лопастями подвес второго вертолета (грузового), вылетевшего ранее.
На борту упавшего в Красноярском крае вертолета находились 15 пассажиров и три члена экипажа. В числе пассажиров были работники «РН-Ванкор» и подрядных организаций. Все они погибли. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роснефти.
На месте крушения находятся две оперативные группы «РН-Ванкор».
По данным Роснефти, вертолет Ми-8 авиакомпании «ЮТейр» совершал рейс по маршруту Ванкор-Пурпе (Туруханский район Красноярского края).
Вертолёт упал в Туруханском районе, в 2 км от места вылета. На месте крушения уже найдены прибор регистрации параметров полета и бортовой речевой самописец. По факту крушения вертолёта возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК России («Нарушение правил безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц»). Уголовное дело передано в Главное следственное управление СК России.
На место крушения выехал врио главы Красноярского края Александр Усс.
В Сети появилось видео с места момента падения вертолета, сообщает Рен ТВ.
На кадрах видны черные клубы дыма, поднимающиеся от упавшего вертолета, охваченного огнем.
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