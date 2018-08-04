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Тела Джемаля, Радченко и Расторгуева скоро доставят в Москву
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Тела Джемаля, Радченко и Расторгуева скоро доставят в Москву 

Вести.Ru 1 час назад
Тела журналиста Орхана Джемаля, режиссера Александра Расторгуева и оператора Кирилла Радченко будут доставлены бортом авиакомпании Air France из Банги в Москву в ночь на воскресенье.
Тело Орхана Джемаля передадут родственникам в среду. Журналиста похоронят на Хованском кладбище в мусульманском секторе, прощание пройдет во дворе московской соборной мечети, передает РИА Новости.
31 июля стало известно, что в ЦАР 30 июля были убиты Джемаль, Расторгуев и Радченко, которые прибыли в Африку для съемок фильма о частных военных компаниях.
СКР возбудил уголовное дело по статье 105 Уголовного кодекса РФ «убийство», передает "Интерфакс".
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