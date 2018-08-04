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Во Внуково произошел сбой в обработке багажа
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Во Внуково произошел сбой в обработке багажа 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Сбой в системе обработки багажа произошел в московском аэропорту Внуково, сообщил ТАСС источник, обладающий информацией о ситуации в аэропорту.
"Во Внуково произошел сбой при обработке багажа, — сказал собеседник агентства. — Вполне возможно, что этот вопрос [досылки багажа] не будет разрешен до понедельника".
Пресс-служба Внуково оказалась недоступна для оперативного комментария по телефону.
Как сообщалось, накануне аэропорт Внуково и авиакомпания "Азимут" не доставили почти весь багаж пассажиров, летевших из Москвы в Краснодар на рейсе А4 302. Свои вещи по прилете получили только владельцы негабаритного багажа, который в аэропорту Внуково сдается в отдельном месте, вне стоек регистрации.
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