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Тело унесенного течением реки ребенка нашли в Сочи
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Спасатели наши тело одного из двух унесенных течением реки детей в Сочи 

Деловая газета «Взгляд» 55 минут назад
Фото: ТАСС
В Сочи спасатели нашли тело одного из детей, которых унесло течением реки в пятницу, сообщили в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда (ЮРПСО) МЧС России.
Отмечается, что было обнаружено тело подростка. Местонахождение второго ребенка пока не установлено, передает РИА «Новости».
В пятницу четверо отдыхающих — мужчина, женщина и двое детей — упали в реку Пластунка. Взрослых удалось спасти, а детей унесло течением.
Следственное управление Следственного комитета по Краснодарскому краю организовало доследственную проверку.
В поисках задействованы больше 400 человек.
Ранее в горах Сочи во время турпохода пропал подросток.
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