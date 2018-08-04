Тело унесенного течением реки ребенка нашли в Сочи

В Сочи спасатели нашли тело одного из детей, которых унесло течением реки в пятницу, сообщили в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда (ЮРПСО) МЧС России.
Отмечается, что было обнаружено тело подростка. Местонахождение второго ребенка пока не установлено, передает РИА «Новости».
В пятницу четверо отдыхающих — мужчина, женщина и двое детей — упали в реку Пластунка. Взрослых удалось спасти, а детей унесло течением.
Следственное управление Следственного комитета по Краснодарскому краю организовало доследственную проверку.
В поисках задействованы больше 400 человек.
Ранее в горах Сочи во время турпохода пропал подросток.