В Сочи оправдались за трагедию с погибшим ребенком

Пресс-служба администрации Сочи утверждает, что ливневая канава, в которую упал и погиб мальчик, не должна быть закрыта решетками, так как это не предусмотрено проектом, сообщает РИА Новости

В пятницу в поселке Лазаревское ребенок упал в ливневую канаву. Потоком воды его унесло в море, где он был обнаружен без признаков жизни. Бабушка ребёнка не смогла его спасти.

Ливневые канавы по улице Октябрьской в Лазаревском районе, как утверждает администрация города, были проложены еще в начале 1960-х годов. Это траншеи, которые тянутся вдоль улиц.

«По задумке инженеров, сооружения принципиально должны быть полностью открыты, наличие каких-либо решёток не предусмотрено проектом, поскольку в случае залповых тропических ливней, которые характерны для Сочи, данные решётки могут быть сорваны потоком воды и послужить прямым источником угрозы жизни и здоровья людей», — говорится в сообщении мэрии.

Также отмечается, что ливневки зарекомендовали себя как единственно эффективный метод приёма дождевых вод, который способен обезопасить город от затопления и смыва жилых домов и хозяйственных построек. Кроме того, проектом предусмотрено, чтобы тротуар проходил по стороне дороги, противоположной траншее.

«Погибший мальчик оторвался от бабушки и выбежал на улицу, которая не имеет тротуара, где упал в ливневую канаву. Бабушка с внуком жили в гостинице напротив, женщина ориентировалась на местности и знала о наличии данного гидротехнического сооружения», — отмечается в сообщении.

В нем также говорится, что к трагедии привело стечение неблагоприятных обстоятельств.