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Тела погибших в Африке россиян доставили в Париж
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Тела погибших в ЦАР российских журналистов доставили в Париж 

RT на русском 17 минут назад
Фото: РИА Новости
Тела погибших в Центрально-Африканской Республике журналиста Орхана Джемаля, режиссёра Александра Расторгуева и оператора Кирилла Радченко доставили на самолёте в Париж.
Об этом сообщает телеканал «Россия-24» со ссылкой на данные портала аэропорта Шарль де Голль.
>> МИД назвал мотивы нападавших на российских журналистов в ЦАР
Оттуда другим самолётом тела доставят в Москву.
Прибытие лайнера в столицу России ожидается в ночь на 5 августа.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга рассказала о расследовании дела об убийстве российских журналистов в ЦАР.
31 июля стало известно, что в ЦАР погибли журналист Орхан Джемаль, режиссёр Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко. Предположительно, их расстреляли из засады члены местных группировок.
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