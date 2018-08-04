Тела погибших в Африке россиян доставили в Париж

Тела погибших в ЦАР российских журналистов доставили в Париж

Об этом сообщает телеканал «Россия-24» со ссылкой на данные портала аэропорта Шарль де Голль.

Оттуда другим самолётом тела доставят в Москву

Прибытие лайнера в столицу России ожидается в ночь на 5 августа.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга рассказала о расследовании дела об убийстве российских журналистов в ЦАР.

31 июля стало известно, что в ЦАР погибли журналист Орхан Джемаль, режиссёр Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко. Предположительно, их расстреляли из засады члены местных группировок.