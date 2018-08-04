Египтянин хотел доплыть из России в Эстонию и попался

Египтянин едва не утонул, переплывая из России в Эстонию

Гражданина Египта спасли эстонские пограничники при попытке незаконно переправиться по реке Нарва вплавь из России Эстонию . Впрочем, благодарил своих спасителей мужчина недолго: в его отношении возбудили уголовное дело, после чего передали российским пограничникам.

"Прибывшие к месту инцидента на катере пограничники вытащили из воды тонущего мужчину и доставили его в город Нарва-Йыэсуу", — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы департамента полиции и погранохраны республики.

Документов у мужчины при себе не было, но на ломаном русском языке он пояснил, что является гражданином Египта. Отмечается, что медпомощь нарушителю не потребовалась.