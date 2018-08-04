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Египтянин хотел доплыть из России в Эстонию и попался
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Египтянин едва не утонул, переплывая из России в Эстонию 

Российская Газета 27 минут назад
Фото: ТАСС
Гражданина Египта спасли эстонские пограничники при попытке незаконно переправиться по реке Нарва вплавь из России в Эстонию. Впрочем, благодарил своих спасителей мужчина недолго: в его отношении возбудили уголовное дело, после чего передали российским пограничникам.
"Прибывшие к месту инцидента на катере пограничники вытащили из воды тонущего мужчину и доставили его в город Нарва-Йыэсуу", — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы департамента полиции и погранохраны республики.
Документов у мужчины при себе не было, но на ломаном русском языке он пояснил, что является гражданином Египта. Отмечается, что медпомощь нарушителю не потребовалась.
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