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Авиакатастрофа под Красноярском: найдены «черные ящики»
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Источник: на месте падения Ми-8 в Красноярском крае обнаружили «чёрные ящики» 

RT на русском 48 минут назад
Фото: РИА Новости
Спасатели нашли два «чёрных ящика» на месте крушения вертолёта Ми-8 в Красноярском крае. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона.
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«На месте падения Ми-8 найдены прибор регистрации параметров полёта и бортовой речевой самописец», — заявил источник.
По его словам, состояние приборов уточняется.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, воздушное судно потерпело крушения после столкновения с грузом другого вертолёта.
«Вертолет потерпел крушение после взлёта в результате столкновения с грузом, закреплённым на находившемся в воздухе другом вертолёте Ми-8», — заявил источник.
В пресс-службе правительства Красноярского края сообщили что на место крушения отправился врио главы региона Александр Усс.
«Александр Усс вылетел к месту трагедии вместе с представителями региональных главков МЧС, СКР, транспортной прокуратуры, полиции», — приводит слова представителя пресс-службы Интерфакс.
Ранее в СК сообщили, что в результате произошедшего погибли 18 человек. Возбуждено уголовное дело.
RT на русском: последние новости
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