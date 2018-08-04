Авиакатастрофа под Красноярском: найдены «черные ящики»

Источник: на месте падения Ми-8 в Красноярском крае обнаружили «чёрные ящики»

Спасатели нашли два «чёрных ящика» на месте крушения вертолёта Ми-8 в Красноярском крае . Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

«На месте падения Ми-8 найдены прибор регистрации параметров полёта и бортовой речевой самописец», — заявил источник.

По его словам, состояние приборов уточняется.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, воздушное судно потерпело крушения после столкновения с грузом другого вертолёта.

«Вертолет потерпел крушение после взлёта в результате столкновения с грузом, закреплённым на находившемся в воздухе другом вертолёте Ми-8», — заявил источник.

В пресс-службе правительства Красноярского края сообщили что на место крушения отправился врио главы региона Александр Усс

«Александр Усс вылетел к месту трагедии вместе с представителями региональных главков МЧС, СКР, транспортной прокуратуры, полиции», — приводит слова представителя пресс-службы Интерфакс.

Ранее в СК сообщили, что в результате произошедшего погибли 18 человек. Возбуждено уголовное дело.