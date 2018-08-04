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Последствия падения Ми-8 ликвидируют 80 человек
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В Красноярском крае около 80 человек ликвидируют последствия падения Ми-8 

РИА Новости 50 минут назад
Фото: РИА Новости
Около 80 человек и девять единиц техники привлечены к ликвидации последствий падения вертолета Ми-8 авиакомпании "ЮТэйр" в Красноярском крае, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"К ликвидации последствий падения привлечены 77 человек и девять единиц техники, в том числе четыре воздушных судна", — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что катастрофа Ми-8 произошла в 180 километрах севернее населенного пункта Игарка вблизи площадки нефтеперекачивающей станции №1 "Ванкор".
По предварительным данным, авария произошла около 10.00 по местному времени (06.00) в районе Ванкорского месторождения. СК сообщил, что на борту находились три члена экипажа и 15 пассажиров-вахтовиков, все они погибли.
По данному факту Красноярским следственным отделом на транспорте Западно-Сибирского СУ СК России возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).
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