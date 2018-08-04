Последствия падения Ми-8 ликвидируют 80 человек

В Красноярском крае около 80 человек ликвидируют последствия падения Ми-8

"К ликвидации последствий падения привлечены 77 человек и девять единиц техники, в том числе четыре воздушных судна", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что катастрофа Ми-8 произошла в 180 километрах севернее населенного пункта Игарка вблизи площадки нефтеперекачивающей станции №1 "Ванкор".

По предварительным данным, авария произошла около 10.00 по местному времени (06.00) в районе Ванкорского месторождения. СК сообщил, что на борту находились три члена экипажа и 15 пассажиров-вахтовиков, все они погибли.