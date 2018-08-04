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Под Красноярском разбился пассажирский вертолет
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Под Красноярском разбился пассажирский вертолет 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: МЧС РФ / РИА Новости
В Красноярском крае разбился пассажирский вертолет Ми-8. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Машина совершила жесткую посадку в Туруханском районе в двух километрах от населенного пункта Игарка. На борту было 18 человек, среди которых — три члена экипажа. Все они погибли.
В свою очередь, агентство РИА Новости сообщает, что вертолет перевозил сотрудников компании «Анкор». После удара о землю машина разрушилась и загорелась.
По информации «Интерфакс», вертолет принадлежал авиакомпании «ЮТэйр».
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