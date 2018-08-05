Опубликован список погибших при крушении Ми-8 в Красноярском крае

Правительство Красноярского края опубликовало на своем сайте официальный список погибших при крушении вертолёта Ми-8 в Туруханском районе.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае 6 августа объявлено днём траура в связи с крушением Ми-8.

Вертолёт разбился 4 августа. По факту катастрофы возбуждено уголовное дело. По имеющимся данным, крушение произошло после столкновения с грузом другого вертолёта.