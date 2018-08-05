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Опубликован список погибших при крушении Ми-8
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Опубликован список погибших при крушении Ми-8 в Красноярском крае 

RT на русском 1 час назад
Фото: МЧС РФ / РИА Новости
Правительство Красноярского края опубликовало на своем сайте официальный список погибших при крушении вертолёта Ми-8 в Туруханском районе.
Как отмечается, на борту разбившегося вертолёта находились шесть жителей Красноярского края, пять жителей Ханты-Мансийского автономного округа, двое — из Башкирии, а также по одному жителю Томской, Омской, Самарской областей, Удмуртии и Ямало-Ненецкого автономного округа.
Ранее сообщалось, что в Красноярском крае 6 августа объявлено днём траура в связи с крушением Ми-8.
Вертолёт разбился 4 августа. По факту катастрофы возбуждено уголовное дело. По имеющимся данным, крушение произошло после столкновения с грузом другого вертолёта.
RT на русском: последние новости
В полиции Швеции заявили о задержании капитана судна с российским паспортом СМИ: Причиной лесных пожаров в Калифорнии стало спущенное колесо Источник: на месте падения Ми-8 в Красноярском крае обнаружили «чёрные ящики»
Комментарии68  Ещё 221 источник 
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