Найденного у берегов Чукотки американца доставили в Анадырь 

ражданина США, который был найден у берегов Чукотки, доставили в Анадырь, сообщили РИА Новости в администрации города.
"Он находится в Анадыре… У нас всем необходимым людей всегда обеспечивают и оказывают всю необходимую помощь вне зависимости от гражданства человека", — сказал собеседник.
В пятницу появилась информация о задержании гражданина США в селе Лаврентия на Чукотке. В генконсульстве США во Владивостоке сообщили, что в курсе ситуации, дипмиссия работает с местными властями и оказывает консульские услуги. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что американец, который зарегистрирован в городе Солдотна, штат Аляска, а проживает в Анкоридже, путешествовал по реке Юкон и на лодке случайно оказался в открытом море, после чего его вынесло к берегам Чукотки.