В Сочи обнаружено тело унесённой рекой девочки

В Сочи обнаружили тело пропавшей в реке девочки

Спасатели обнаружили в море в районе пляжа "73-й километр" (Мамайка) тело четырехлетней девочки, которую в пятницу в Сочи унесло течение реки, сообщили РИА Новости в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда (ЮРПСО) МЧС России

Ранее сообщалось, что четверо отдыхающих — мужчина, женщина и двое детей 4 и 15 лет — упали в реку Пластунка. Взрослых удалось спасти, детей унесло течением. По информации СУСК РФ по Краснодарскому краю, организована доследственная проверка по факту исчезновения двух несовершеннолетних детей. По сообщению мэрии, в поисках детей были задействованы более 400 человек. В субботу утром во время вертолетного облета в русле реки Сочи в районе Водозабора было обнаружено тело погибшего подростка. Поиски девочки завершились в воскресенье.