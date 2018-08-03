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Посольство РФ: журналистам по прилете в ЦАР обязательно получение местной аккредитации
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Посольство РФ: журналистам по прилете в ЦАР обязательно получение местной аккредитации 

ТАСС 30 минут назад
РАБАТ, 3 августа. /Корр. ТАСС Первин Мамед-заде/. Журналистам, прилетающим в Центральноафриканскую Республику (ЦАР) с профессиональными целями, обязательно получение аккредитации в местном профильном министерстве.
Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в пятницу временный поверенный в делах России в ЦАР Виктор Токмаков.
"Журналистам при запросе визы в ЦАР нужно точно указывать цель визита. И лучше, когда делается частная виза по приглашению местной организации. При этом после прилета в ЦАР журналистам надо обязательно получить аккредитацию в соответствующем министерстве", — сказал он.
Собеседник агентства особо подчеркнул, что «посольство РФ в Банги не рекомендует российским гражданам посещать эту страну, по крайней мере, без принятия достаточных мер безопасности». «Если же все-таки кто-то хочет приехать в ЦАР, например, для проведения собственного расследования, то мы рекомендуем обращаться в МИД РФ для получения информации о возможности организации такой поездки», — добавил Токмаков.
Во вторник посольство России в ЦАР сообщило о гибели трех человек в районе города Сибю к северу от столицы страны. В МИД РФ позже сообщили, что при убитых, чьи тела были обнаружены 30 июля, найдены журналистские документы на имена Кирилла Радченко, Александра Расторгуева и Орхана Джемаля.
Они оформляли свой въезд как туристы и следовали на территорию республики для работы над документальным фильмом.
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