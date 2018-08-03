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У убитых в ЦАР россиян был конфликт с местными жителями
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У убитых в ЦАР журналистов был конфликт с местными жителями 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Полиция ЦАР задерживала трех российских журналистов на следующий день после их прибытия в Банги из-за конфликта с местными жителями, сообщает на своем сайте центральноафриканская радиостанция Ndeke Luka.
"Как сообщили в отеле, в котором журналисты остановились после прибытия в Банги в субботу, 28 июля, двое зарегистрировались в качестве учителей, а третий — как журналист. При них было журналистское оборудование. В воскресенье, 29 числа, когда они без предварительной договоренности стали снимать группу молодых продавцов, расположившихся перед отелем, последние рассердились и позвали полицию. Всех троих задержали, их паспорта конфисковали, а затем отпустили", — сообщает радиостанция.
В отеле также рассказали, что в понедельник утром журналисты покинули гостиницу на пикапе Toyota Hillux 4x4.
В ЦАР 30 июля погибли Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль, у них при себе были просроченные журналистские удостоверения различных СМИ. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "убийство". Как сообщил Центр управления расследованиями, направивший журналистов в эту командировку, они снимали документальный фильм о присутствии российских военных инструкторов в ЦАР, при этом в МИД РФ назвали абсурдными сообщения о расследовании деятельности ЧВК в ЦАР, указав, что ведомство еще в марте сообщало об отправке инструкторов в эту страну. Посольство РФ занимается вопросом транспортировки тел погибших российских журналистов на родину, это произойдет в ближайшие дни.
Ситуация в ЦАР обострилась в начале декабря 2013 года, когда в Банги произошли столкновения между боевиками исламистской группировки "Селека" и противостоящими им повстанцами-христианами. По данным ООН на конец июля, за время конфликта до миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома, погибли около 6 тысяч человек.
Ранее на сайте консульского департамента МИД РФ были опубликованы рекомендации, в которых говорится, что силы правопорядка ЦАР "практически не функционируют и рассчитывать на их помощь в случае неприятностей особо не приходится". В российском министерстве отмечали, что криминогенная обстановка в Центральноафриканской республике сложная, там регулярно происходят вооруженные грабежи и убийства, нападения на иностранцев, и поэтому посещение страны сопряжено с большим количеством рисков и, как следствие, крайне нежелательно.
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