Объяснена причина задержания американца на Чукотке

«Около двух недель назад он вышел в открытое море и из-за сложных метеоусловий и отсутствия средств навигации несколько дней провел в море, и таким образом оказался на территории России», — рассказала она.

Захарова отметила, что гражданину США оказали медицинскую помощь, он находится в удовлетворительном состоянии. Вскоре его должны доставить в Анадырь . Данные о задержанном были переданы в генеральное консульство США во Владивостоке

Установлено, что Мартин проживает на Аляске в городе Анкоридже. Он сплавлялся по реке Юкон на своей одноместной лодке и вышел в открытое море около двух недель назад.

Джон Мартин 1972 года рождения был обнаружен 1 августа в районе мыса Ньямби на Чукотке.

В июне французская туристка случайно пересекла канадско-американскую границу во время вечерней пробежки и попала в тюрьму как нелегальная мигрантка.