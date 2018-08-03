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Объяснена причина задержания американца на Чукотке
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Объяснена причина задержания американца на Чукотке 

Lenta.ru 45 минут назад
Фото: ТАСС
Задержанный в Чукотском автономном округе американец Джон Мартин, по предварительным данным, заблудился в море, заявила представитель российского МИД Мария Захарова. Ее слова передает «Интерфакс».
«Около двух недель назад он вышел в открытое море и из-за сложных метеоусловий и отсутствия средств навигации несколько дней провел в море, и таким образом оказался на территории России», — рассказала она.
Захарова отметила, что гражданину США оказали медицинскую помощь, он находится в удовлетворительном состоянии. Вскоре его должны доставить в Анадырь. Данные о задержанном были переданы в генеральное консульство США во Владивостоке.
Установлено, что Мартин проживает на Аляске в городе Анкоридже. Он сплавлялся по реке Юкон на своей одноместной лодке и вышел в открытое море около двух недель назад.
Джон Мартин 1972 года рождения был обнаружен 1 августа в районе мыса Ньямби на Чукотке.
В июне французская туристка случайно пересекла канадско-американскую границу во время вечерней пробежки и попала в тюрьму как нелегальная мигрантка.
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