Reuters: боевики атаковали 12 школ в Пакистане

Боевики в Пакистане напали на 12 школ на северо-западе и севере страны. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters со ссылкой на местную полицию.

Среди этих учебных заведений восемь школ для девочек и четыре для мальчиков. Отмечается, что нападавшие использовали взрывчатку, а также поджигали здания. Кроме того, они попытались напасть на одну из школ, обучение в которой ведут военные, но получили отпор от вооруженных охранников.

В полиции считают, что атаки были спланированы. Пострадавших или жертв в результате этих нападений нет. Ни одна из действующих в Пакистане группировок не взяла на себя ответственность за произошедшее. Между тем, Reuters отмечает, что это могли быть связанные с радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ ) боевики — исламисты.

В Пакистане часто происходят нападения на женские школы в связи с тем, что местные радикальные исламистские движения считают женское обучение противоречащим религиозным нормам.