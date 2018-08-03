Ещё
Боевики атаковали 12 школ в Пакистане
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Reuters: боевики атаковали 12 школ в Пакистане 

ТАСС 26 минут назад
Фото: Reuters
Боевики в Пакистане напали на 12 школ на северо-западе и севере страны. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters со ссылкой на местную полицию.
Среди этих учебных заведений восемь школ для девочек и четыре для мальчиков. Отмечается, что нападавшие использовали взрывчатку, а также поджигали здания. Кроме того, они попытались напасть на одну из школ, обучение в которой ведут военные, но получили отпор от вооруженных охранников.
В полиции считают, что атаки были спланированы. Пострадавших или жертв в результате этих нападений нет. Ни одна из действующих в Пакистане группировок не взяла на себя ответственность за произошедшее. Между тем, Reuters отмечает, что это могли быть связанные с радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ) боевики — исламисты.
В Пакистане часто происходят нападения на женские школы в связи с тем, что местные радикальные исламистские движения считают женское обучение противоречащим религиозным нормам.
ТАСС: последние новости
Неизвестные подорвали дверь отделения Пенсионного фонда в Калуге СМИ: манекенщик Zombie Boy покончил с собой Осужденный за убийство экс-полковника Буданова умер в колонии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шойгу поймали на лжи о НАТО285
Российскую певицу с семьей выкинули из отеля в Турции204
Петросян отреагировал на развод62
Опубликовано снятое во время убийства Хачатуряна видео127
Испания выдала Москве обидчицу россиян17
Видео
00:56
Соловьев призвал готовиться к удару США
Политика США
03:40
Дело трех сестер: мать девочек пообщалась с журналистами
Происшествия
00:49
Крушение пассажирского самолета сняли на видео изнутри
Происшествия
03:46
Летние страдания, над которым хохочут в голос
Общество
01:34
Израиль обвинили в убийстве россиян в ЦАР
Общество
01:21
Неизвестные подорвали Пенсионный фонд
Происшествия
00:09
Запашного чуть не порвали тигры
Шоу-бизнес
00:59
Российскую певицу с семьей выкинули из отеля в Турции
Шоу-бизнес
02:18
Морские пехотинцы захватили диверсантов
Войска Армия
00:47
Названа неожиданная причина развода Петросяна
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение