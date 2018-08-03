СК предъявил обвинение россиянину из «Азова»

СК заочно обвинил россиянина, воюющего в составе «Азова»

"Заочно предъявлено обвинение гражданину Российской Федерации Антону Королеву. Ему инкриминируется совершение преступлений "Участие наемника в вооруженном конфликте", "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности и возбуждение ненависти и вражды, а также унижение достоинства человека", — сказала она.

По словам Петренко, Королев является активным сторонником националистических идей и открыто афиширует свою принадлежность к одной из экстремистских организаций. По данным следствия, преследуя материальную выгоду и пропаганду своих взглядов, осенью 2014 года он уехал на Украину , где заручился поддержкой украинских националистов и в марте 2015 года вступил в состав украинского националистического батальона "Азов", поддерживаемого правительством Украины . Он также прошел специальную подготовку на базах батальона "Азов", овладел обращением с огнестрельным оружием, взрывчатыми веществами и приобрел необходимые знания о военной стратегии и тактике.

Официальный представитель СК РФ отметила, что с 2015 года по настоящее время Королев совместно с другими бойцами подразделения принимает участие в боевых действиях на территории юго-востока Украины против сил народного ополчения самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.