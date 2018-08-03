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СК предъявил обвинение россиянину из «Азова»
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СК заочно обвинил россиянина, воюющего в составе «Азова» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
СК РФ заочно предъявил обвинение россиянину, воюющему в Донбассе в составе батальона "Азов", сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"Заочно предъявлено обвинение гражданину Российской Федерации Антону Королеву. Ему инкриминируется совершение преступлений "Участие наемника в вооруженном конфликте", "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности и возбуждение ненависти и вражды, а также унижение достоинства человека", — сказала она.
По словам Петренко, Королев является активным сторонником националистических идей и открыто афиширует свою принадлежность к одной из экстремистских организаций. По данным следствия, преследуя материальную выгоду и пропаганду своих взглядов, осенью 2014 года он уехал на Украину, где заручился поддержкой украинских националистов и в марте 2015 года вступил в состав украинского националистического батальона "Азов", поддерживаемого правительством Украины. Он также прошел специальную подготовку на базах батальона "Азов", овладел обращением с огнестрельным оружием, взрывчатыми веществами и приобрел необходимые знания о военной стратегии и тактике.
Официальный представитель СК РФ отметила, что с 2015 года по настоящее время Королев совместно с другими бойцами подразделения принимает участие в боевых действиях на территории юго-востока Украины против сил народного ополчения самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
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