Гендиректора «НПО имени Лавочкина» лишили полномочий

Совет директоров НПО имени Лавочкина с 3 августа досрочно лишил полномочий гендиректора Сергея Лемешевского, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает в пятницу пресс-центр предприятия.
"Настоящим сообщаем, что на внеочередном заседании совета директоров АО "НПО Лавочкина", состоявшемся 2 августа 2018 года, принято решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора АО "НПО Лавочкина" Сергея Антоновича Лемешевского с 03 августа 2018 года. В ходе этого же заседания принято решение избрать временно исполняющим обязанности генерального директора АО "НПО Лавочкина" Харуна Жекерияевича Карчаева с 03 августа 2018 года до образования нового единоличного исполнительного органа АО "НПО Лавочкина", — говорится в сообщении на сайте предприятия.