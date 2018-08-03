Ещё
В Хельсинки загорелся пассажирский самолет
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ: в аэропорту Хельсинки загорелся пассажирский самолет 

ТАСС 42 минуты назад
Фото: Wikimedia Commons
Самолет "Чешских авиалиний", готовившийся к вылету в Прагу, загорелся в пятницу в аэропорту финской столицы Хельсинки-Вантаа. Об этом сообщила газета Iltalehti.
На месте работают 14 бригад пожарных и спасателей. Возгорание заметили, когда самолет уже находился в движении, но еще не взлетел. О других подробностях пожара пока не сообщается.
Находившаяся на борту женщина рассказала изданию, что пассажиров эвакуировали с борта лайнера. По сведениям газеты, в результате происшествия никто не пострадал.
ТАСС: последние новости
Осужденный за убийство экс-полковника Буданова умер в колонии Неизвестные подорвали дверь отделения Пенсионного фонда в Калуге СМИ: манекенщик Zombie Boy покончил с собой
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российскую певицу с семьей выкинули из отеля в Турции87
Опубликовано снятое во время убийства Хачатуряна видео83
Шойгу поймали на лжи о НАТО99
Названа неожиданная причина развода Петросяна31
Израиль обвинили в убийстве россиян в ЦАР86
Видео
00:56
Соловьев призвал готовиться к удару США
Политика США
03:40
Дело трех сестер: мать девочек пообщалась с журналистами
Происшествия
00:49
Крушение пассажирского самолета сняли на видео изнутри
Происшествия
03:46
Летние страдания, над которым хохочут в голос
Общество
01:34
Израиль обвинили в убийстве россиян в ЦАР
Общество
01:21
Неизвестные подорвали Пенсионный фонд
Происшествия
00:09
Запашного чуть не порвали тигры
Шоу-бизнес
00:59
Российскую певицу с семьей выкинули из отеля в Турции
Шоу-бизнес
02:18
Морские пехотинцы захватили диверсантов
Войска Армия
00:47
Названа неожиданная причина развода Петросяна
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение