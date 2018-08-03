В Хельсинки загорелся пассажирский самолет

СМИ: в аэропорту Хельсинки загорелся пассажирский самолет

Самолет "Чешских авиалиний", готовившийся к вылету в Прагу , загорелся в пятницу в аэропорту финской столицы Хельсинки-Вантаа. Об этом сообщила газета Iltalehti.

На месте работают 14 бригад пожарных и спасателей. Возгорание заметили, когда самолет уже находился в движении, но еще не взлетел. О других подробностях пожара пока не сообщается.

Находившаяся на борту женщина рассказала изданию, что пассажиров эвакуировали с борта лайнера. По сведениям газеты, в результате происшествия никто не пострадал.