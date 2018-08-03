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ФСИН объяснила смерть убийцы Буданова
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ФСИН объяснила смерть убийцы полковника Буданова 

Деловая газета «Взгляд» 59 минут назад
Фото: РИА Новости
Юсуп Темирханов, осужденный за убийство полковника Юрия Буданова, умер из-за хронических болезней, сообщили в ФСИН.
«Он скончался в городской больнице, откуда был переведен из больницы ФСИН. Решение о переводе было принято 1 августа, так как его здоровье ухудшилось», — сказал представитель ФСИН, передает РИА «Новости».
По его словам, у Темирханова были хронические проблемы со здоровьем, и он умер именно по этой причине.
В ФСИН добавили, что сначала Темирханов отбывал наказание в колонии строгого режима, условия были смягчены из-за состояния здоровья. После ухудшения состояния его перевели в санчасть колонии, затем — в городскую больницу Омска.
Ранее сообщалось, что осужденный за убийство Буданова Темирханов умер в омской колонии.
Темирханов был осужден на 15 лет лишения свободы за убийство Буданова в июне 2011 года.
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