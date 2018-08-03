Под Челябинском перевернулся батут с детьми

Под Челябинском перевернулся батут с прыгающими детьми, четверо пострадали

"По предварительным данным, 3 августа в результате порыва ветра произошел отрыв крепления игрового оборудования, где находилось четверо несовершеннолетних возрастом от 3 до 12 лет. Дети получили травмы различной степени тяжести и госпитализированы в лечебное учреждение", — говорится в сообщении.

Прокуратура по данному факту организовала проверку, в ходе которой будет дана оценка соблюдения ответственными лицами требований законодательства об охране жизни и здоровья детей, уточняется в сообщении.

Кроме того, по данному факту организовано проведение доследственной проверки, ход и результаты проверок поставлены прокуратурой области на контроль, добавляется в сообщении.