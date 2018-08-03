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Под Челябинском перевернулся батут с детьми
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Под Челябинском перевернулся батут с прыгающими детьми, четверо пострадали 

РИА Новости 50 минут назад
Фото: РИА Новости
Батут опрокинулся в пятницу в городе Катав-Ивановск Челябинской области из-за сильного ветра, травмы получили четверо детей, прыгавшие на батуте, сообщил пресс-центр прокуратуры региона.
"По предварительным данным, 3 августа в результате порыва ветра произошел отрыв крепления игрового оборудования, где находилось четверо несовершеннолетних возрастом от 3 до 12 лет. Дети получили травмы различной степени тяжести и госпитализированы в лечебное учреждение", — говорится в сообщении.
Прокуратура по данному факту организовала проверку, в ходе которой будет дана оценка соблюдения ответственными лицами требований законодательства об охране жизни и здоровья детей, уточняется в сообщении.
Кроме того, по данному факту организовано проведение доследственной проверки, ход и результаты проверок поставлены прокуратурой области на контроль, добавляется в сообщении.
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