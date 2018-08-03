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Москвичку убил взбесившийся канат
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Москвичку убил взбесившийся канат 

Рамблер 22 минуты назад
Фото: globallookpress.com
Уроженка Москвы погибла на яхте в Черном море, сообщает пресс-служба Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета.
Накануне утром 45-летняя москвичка прогуливалась на яхте в сопровождении ее капитана и еще нескольких человек в открытом море.
Около 10:20 в районе поселка Южная Озереевка, который является частью города Новороссийска, канат, держащий гик (часть устройства для постановки парусов), ударил женщину о стену рубки, в результате чего она скончалась на месте.
Следователи инициировали доследственную проверку по факту смерти москвички, в рамках которой уже осмотрели яхту и опросили очевидцев. После установления всех обстоятельств инцидента СК примет процессуальное решение.
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