Москвичку убил взбесившийся канат

Уроженка Москвы погибла на яхте в Черном море, сообщает пресс-служба Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета

Накануне утром 45-летняя москвичка прогуливалась на яхте в сопровождении ее капитана и еще нескольких человек в открытом море.

Около 10:20 в районе поселка Южная Озереевка, который является частью города Новороссийска , канат, держащий гик (часть устройства для постановки парусов), ударил женщину о стену рубки, в результате чего она скончалась на месте.

Следователи инициировали доследственную проверку по факту смерти москвички, в рамках которой уже осмотрели яхту и опросили очевидцев. После установления всех обстоятельств инцидента СК примет процессуальное решение.