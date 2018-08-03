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Шевченко рассказал о процедуре похорон Орхана Джемаля
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Шевченко рассказал о процедуре похорон Орхана Джемаля 

RT на русском 1 час назад
Фото: RT на русском
Российский журналист Максим Шевченко рассказал RT, как пройдут похороны его друга Орхана Джемаля — одного из троих убитых в Центральной Африканской Республике российских журналистов.
«Из аэропорта тело будет доставлено в морг Следственного комитета для проведения необходимых судебно-медицинских экспертиз. Я очень надеюсь, что эти исследования выявят кто стрелял, какими пулями стреляли из какого оружия, с какого расстояния и прочее. Это очень важно. Орхан будет похоронен на мусульманском участке Хованского кладбища», — сказал Шевченко.
Он отметил, что заботы о погребении на себя взяли Духовное управление мусульман России и совет муфтиев. Комитет по организации похорон Орхана Джемаля возглавляет его сестра — Каусар. В него входят родственники и друзья убитого.
В мечети будет совершена джаназа, мусульманская заупокойная молитва.
«Все кто любил Орхана, хотел бы с ним проститься, смогут прийти в мечеть. Оттуда тело переправят на Хованское кладбище для предания Орхана Джемаля земле», — рассказал Шевченко.
Журналист добавил, что решение о похоронах Орхана Джемаля в Москве приняли члены его семьи.
«Сам Орхан всегда хотел, чтобы его похоронили на том же самом месте, где он встретит свою смерть. Но в силу того, что произошло убийство, мы должны провести независимое расследование его гибели. Я безусловно не доверяю властям ЦАР, так как я не исключаю, что они могут замешаны в смерти журналистов», — отметил Шевченко.
Ранее в посольстве России в Центрально-Африканской Республике сообщили, что тела убитых российских журналистов будут отправлены на родину в пятницу, 3 августа.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга рассказала о расследовании дела об убийстве российских журналистов в ЦАР.
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