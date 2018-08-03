Шевченко рассказал о процедуре похорон Орхана Джемаля

Российский журналист Максим Шевченко рассказал RT, как пройдут похороны его друга Орхана Джемаля — одного из троих убитых в Центральной Африканской Республике российских журналистов.

«Из аэропорта тело будет доставлено в морг Следственного комитета для проведения необходимых судебно-медицинских экспертиз. Я очень надеюсь, что эти исследования выявят кто стрелял, какими пулями стреляли из какого оружия, с какого расстояния и прочее. Это очень важно. Орхан будет похоронен на мусульманском участке Хованского кладбища», — сказал Шевченко.

В мечети будет совершена джаназа, мусульманская заупокойная молитва.

«Все кто любил Орхана, хотел бы с ним проститься, смогут прийти в мечеть. Оттуда тело переправят на Хованское кладбище для предания Орхана Джемаля земле», — рассказал Шевченко.

Журналист добавил, что решение о похоронах Орхана Джемаля в Москве приняли члены его семьи.

«Сам Орхан всегда хотел, чтобы его похоронили на том же самом месте, где он встретит свою смерть. Но в силу того, что произошло убийство, мы должны провести независимое расследование его гибели. Я безусловно не доверяю властям ЦАР , так как я не исключаю, что они могут замешаны в смерти журналистов», — отметил Шевченко.