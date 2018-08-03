Уральская пенсионерка выбросила мумию мужа во двор

Пожилая екатеринбурженка вынесла мумию своего мужа во двор, сообщили порталу Znak в пресс-службе местного управления МВД.
«Такой факт имеет место быть», — рассказали там.
По информации издания, инцидент произошел накануне в районе 112-го дома по улице Куйбышева — женщина на махровом халате вытащила мумифицированное тело супруга из дома и отнесла к гаражу, который расположен в непосредственной близости от детской площадки.
На место происшествия прибыли сотрудники полиции, забрали тело и направили его на судебно-медицинскую экспертизу, которая установит причину и давность смерти мужчины. При этом предварительный осмотр трупа не обнаружил доказательств ее криминального характера.
По словам источника портала в силовых структурах Екатеринбурга, погибший мужчина был ветераном Федеральной службы исполнения наказаний. Пресс-секретарь ее свердловского управления не смог ни подтвердить, ни опровергнуть это.