Уральская пенсионерка выбросила мумию мужа во двор

На Урале пенсионерка вынесла мумию мужа во двор

Пожилая екатеринбурженка вынесла мумию своего мужа во двор, сообщили порталу Znak в пресс-службе местного управления МВД

«Такой факт имеет место быть», — рассказали там.

По информации издания, инцидент произошел накануне в районе 112-го дома по улице Куйбышева — женщина на махровом халате вытащила мумифицированное тело супруга из дома и отнесла к гаражу, который расположен в непосредственной близости от детской площадки.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, забрали тело и направили его на судебно-медицинскую экспертизу, которая установит причину и давность смерти мужчины. При этом предварительный осмотр трупа не обнаружил доказательств ее криминального характера.