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Миссия ООН выделила экспертов для расследования убийства журналистов в ЦАР
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Миссия ООН выделила экспертов для расследования убийства журналистов в ЦАР 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Российская Газета
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Миссия ООН по стабилизации в ЦАР выделила четырех экспертов для содействия расследованию убийства российских журналистов, сообщила в пятницу официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"На данный момент к расследованию подключилась миссия ООН по стабилизации ситуации в ЦАР, она выделила четырех экспертов", — сказала Захарова на брифинге.
В ЦАР 30 июля погибли Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль, у них при себе были просроченные журналистские удостоверения различных СМИ. СК РФ возбудил уголовное дело по статье «убийство». Как сообщил Центр управления расследованиями, направивший журналистов в эту командировку, они снимали документальный фильм о присутствии российских военных инструкторов в ЦАР, при этом в МИД РФ назвали абсурдными сообщения о расследовании деятельности ЧВК в ЦАР, указав, что ведомство еще в марте сообщало об отправке инструкторов в эту страну.
Ситуация в ЦАР обострилась в начале декабря 2013 года, когда в Банги произошли столкновения между боевиками исламистской группировки «Селека» и противостоящими им повстанцами-христианами. По данным ООН на конец июля, за время конфликта до миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома, погибли около 6 тысяч человек.
Ранее на сайте консульского департамента МИД РФ были опубликованы рекомендации, в которых говорится, что силы правопорядка ЦАР «практически не функционируют и рассчитывать на их помощь в случае неприятностей особо не приходится». В российском министерстве отмечали, что криминогенная обстановка в Центральноафриканской республике сложная, там регулярно происходят вооруженные грабежи и убийства, нападения на иностранцев, и поэтому посещение страны сопряжено с большим количеством рисков и, как следствие, крайне нежелательно.
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