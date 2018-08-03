Ещё
Подросток ранил товарища из пневматического пистолета на территории школы в Бибирево
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Подросток ранил товарища из пневматического пистолета на территории школы в Бибирево 

Агентство «Москва» 1 час назад
Подростка на севере столицы госпитализировали с ранением в ногу после случайного выстрела из пневматического пистолета. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.
По его словам, днем 2 августа в столичную поликлинику госпитализировали учащегося 2003 г. рождения, у которого диагностировали ранение из пневматического оружия. «Сотрудники полиции выяснили, что несовершеннолетний находился на футбольном поле школы №1413 на ул. Белозерская, когда его знакомый 2001 г. рождения предложил пострелять из пистолета по банкам возле подвала школы. После выстрела старшего товарища пострадавший получил ранение в правую ногу», — пояснил собеседник агентства.
Он отметил, что полиция выясняет обстоятельства случившегося. Подростку оказывают необходимую медицинскую помощь.
Агентство «Москва»: последние новости
В МВД опровергли информацию о нарушениях при опросе несовершеннолетней дочери убитого М.Хачатуряна Похитителя вейпов и денег из магазинов на севере Москвы нашли благодаря кожуре от семечек ГК ОрВД: Действия экипажа позволили избежать столкновения самолета Анталья-Москва с другим судном
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сотрудник «Роскосмоса» передал НАТО данные о «Кинжале»199
Убийца Буданова умер в колонии37
Хачатурян в день смерти хотел сделать подарок дочери106
Следствие доказало невиновность Цымбалюк-Романовской9
Соловьев призвал готовиться к удару США566
Видео
00:56
Соловьев призвал готовиться к удару США
Политика США
03:40
Дело трех сестер: мать девочек пообщалась с журналистами
Происшествия
00:49
Крушение пассажирского самолета сняли на видео изнутри
Происшествия
00:09
Запашного чуть не порвали тигры
Шоу-бизнес
05:51
Племянник убитого Хачатуряна рассказал о своем дяде
Происшествия
04:35
«Волны-убийцы»: раскрыта тайна Бермудского треугольника
Наука и техника Наука
00:47
Винокур резко отреагировал на скандал с Петросяном
Шоу-бизнес
03:55
Хачатурян в день смерти хотел сделать подарок дочери
Происшествия
01:08
Так не договаривались: Москва недовольна Арменией
Политика В мире
00:42
Роковая ошибка: почему в ЦАР погибли россияне
Происшествия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение