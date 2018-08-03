Подросток ранил товарища из пневматического пистолета на территории школы в Бибирево

Подростка на севере столицы госпитализировали с ранением в ногу после случайного выстрела из пневматического пистолета. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, днем 2 августа в столичную поликлинику госпитализировали учащегося 2003 г. рождения, у которого диагностировали ранение из пневматического оружия. «Сотрудники полиции выяснили, что несовершеннолетний находился на футбольном поле школы №1413 на ул. Белозерская, когда его знакомый 2001 г. рождения предложил пострелять из пистолета по банкам возле подвала школы. После выстрела старшего товарища пострадавший получил ранение в правую ногу», — пояснил собеседник агентства.

Он отметил, что полиция выясняет обстоятельства случившегося. Подростку оказывают необходимую медицинскую помощь.