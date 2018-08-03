Россия побеждает терроризм методом «спрута» 

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Т-14 "Армата" отправит "Абрамсы" США и "Леопарды" Германии в музеи истории

Политики Норвегии и Германии признали вопрос Крыма анахронизмом

Европа придет в Крым через "окно" в Словакии