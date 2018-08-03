Россия побеждает терроризм методом «спрута» 

Отчет Генпрокуратуры о предотвращении с начала года 19 терактов показывает блестящую работу российских спецслужб — едва не лучшую на мировом уровне. Такое мнение ФБА "Экономика сегодня" озвучил завкафедрой политологии и социологии РЭУ, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин.
"Россия взяла курс на выстраивание международной линии противодействия терроризму и последовательно ее придерживается, что дает свои плоды. Кроме того, в первую очередь снижение уровня экстремизма в мире обусловлено ударом по радикальным течениям на Ближнем Востоке — разгромлена самая крупная и хорошо финансируемая террористическая организация ИГ ("Исламское государство", запрещена в РФ). Россия в этом сыграла ключевую роль. Комплексная работа спецслужб РФ дает серьезные результаты. Здесь противодействие рекрутированию новобранцев в экстремистские организации как в России, так и за рубежом. Кроме того, большое внимание уделяется работе с людьми, прибывающими из районов активности террористов. Плюс выявление скрытых ячеек по вербовке, обучению и переправке за границу потенциальных джихадистов", — отмечает аналитик.
Первый заместитель генпрокурора России Александр Буксман заявил, что в стране с начала года были предотвращены 19 терактов, которые находились на стадии подготовки и планирования. При этом, по его словам, продолжилась тенденция сокращения преступлений террористического характера — за первое полугодие число таких выявленных преступлений стало меньше на 14% по сравнению с первым полугодием 2017 года. "Впервые за несколько лет зафиксировано снижение деяний экстремистского характера", — сообщил Буксман. В 2017 году в РФ предотвращено 25 терактов.
"Большую роль в антитеррористической работе РФ играет работа в составе ШОС, ОДКБ, БРИКС и на других международных площадках. То есть координируются действия на уровне спецслужб, чтобы сдерживать экстремистские течения на дальних подступах к нашей стране. Россия неоднократно заявляла, что готова делиться разведданными ради всеобщей безопасности и наращивать совместную работу спецслужб, но, к сожалению, наши западные партнеры встречного желания вместе работать не демонстрируют. Тем не менее, Россия ставит проблему терроризма на одну из ключевых мест, ею занимается профессионально и власть, и силовые структуры, и институты гражданского общества. Как результат — снижение тенденции по преступлениям экстремистского характера. Это результат масштабной комплексной и многолетней работы — как внутри России, так и далеко за ее пределами. Это своеобразный метод спрута, когда многочисленные направления работы пресекают сразу ряд угроз повсеместно, выводя множество положительных результатов в позитивную тенденцию", — подчеркивает эксперт.
Профессионализм спецслужб
Самым резонансным терактом последних лет стал взрыв в вагоне петербургского метро 3 апреля 2017 года на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2". Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. Погибли в результате теракта 16 человек, включая террориста-смертника Акбаржона Джалилова. В числе обвиняемых — 11 участников террористического сообщества.
По итогам 2017 года секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев сообщил о десятикратном снижении числа терактов в стране за последние годы. Уровень террористической активности в России, по его словам, с 2010 года сократился более чем в 30 раз — с 779 преступлений в 2010 году до 24 в 2017 году. Директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников тогда отмечал, что в 2016-2017 году в Крыму нейтрализовали три диверсионно-террористические группы.
"Если представить, что предотвращенные в этом году 19 терактов их "авторам" удалось бы привести в жизнь, волосы становятся дыбом. Каждая из этих акций привела бы к гибели множества людей, ранению еще большего количества. Каждый из них привел бы к определенной реакции общества. Однако мы чувствуем себя спокойно — не боимся выходит на улицу, ездить в общественном транспорте. Все необходимые каналы и специалисты сработали, трагедий удалось избежать. Не стоит забывать, что мы успешно провели Чемпионат мира по футболу — его не удалось сорвать Западу на внешнеполитическом уровне, как ни старались наши "партнеры". Однако любой теракт в ходе месяца мундиаля серьезно бы подорвал репутацию нашей страны. И на фоне массового наплыва болельщиков акции экстремистов могли обернуться десятками жертв. Но все прошло на высочайшем уровне — благодаря комплексной работе спецслужб. Европейские спецслужбы после вала критики, который на них обрушился после терактов во Франции, Бельгии и Германии, начали активно наращивать взаимодействие на международном уровне. Это единственно верный способ борьбы с терроризмом, который в нашем веке приобрел характер глобальной угрозы. При этом та же Великобритания, к примеру, демонстративно не желает работать совместно с нашей страной. Это, конечно, выбор Лондона, но российские спецслужбы — одни из самых сильных, опытных и организованных в мире, пренебрегать таким опытом, по меньшей мере, нелогично и неразумно", — заключает Андрей Кошкин.