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Полуголый мужчина с топором напал на машины в Риге
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В Риге полуголый мужчина с топором напал на полицейские машины 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: Государственная полиция Латвии
Видеокамеры Рижской муниципальной полиции зафиксировали полуголого мужчину, который топором разбил стекла двух патрульных машин.
Как сообщает Sputnik Латвия, инцидент произошел в ночь на 2 августа. Дежурный сотрудник полиции выбежал из части и увидел, что у одной патрульных машины выбиты несколько окон. Следы удара виднелись и на двери со стороны водителя. У второй машины было выбито переднее окно с пассажирской стороны.
Правоохранители отправились на поиски злоумышленника и нашли его на улице Бранткална. Полицейский вытащил электрошоковый пистолет и приказал хулигану остановиться и лечь на землю. Тот повиновался, на него надели наручники и увезли в дежурную часть. Топор обнаружили за оградой одного из домов на улице А. Деглава.
Выяснилось, что хулиган находился в состоянии алкогольного опьянения. На вопрос о мотивах своего поступка он объяснил, что таким образом развлекался.
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