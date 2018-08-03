Полуголый мужчина с топором напал на машины в Риге

В Риге полуголый мужчина с топором напал на полицейские машины

Видеокамеры Рижской муниципальной полиции зафиксировали полуголого мужчину, который топором разбил стекла двух патрульных машин.

Как сообщает Sputnik Латвия , инцидент произошел в ночь на 2 августа. Дежурный сотрудник полиции выбежал из части и увидел, что у одной патрульных машины выбиты несколько окон. Следы удара виднелись и на двери со стороны водителя. У второй машины было выбито переднее окно с пассажирской стороны.

Правоохранители отправились на поиски злоумышленника и нашли его на улице Бранткална. Полицейский вытащил электрошоковый пистолет и приказал хулигану остановиться и лечь на землю. Тот повиновался, на него надели наручники и увезли в дежурную часть. Топор обнаружили за оградой одного из домов на улице А. Деглава.

Выяснилось, что хулиган находился в состоянии алкогольного опьянения. На вопрос о мотивах своего поступка он объяснил, что таким образом развлекался.