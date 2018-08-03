Неизвестные подорвали Пенсионный фонд

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Неизвестные подорвали дверь отделения Пенсионного фонда в Калуге 

ТАСС 5 часов назад
Неизвестные подорвали дверь регионального отделения Пенсионного фонда России в Калуге. Информацию об этом подтвердили ТАСС в пресс-службе регионального МЧС.
"Да, было [подрыв двери]", — сказали в пресс-службе, воздержавшись от комментариев.
В пресс-службе калужского отделения ПФР также подтвердили факт происшествия, добавив, что отделение на улице Болдина, где произошел инцидент, работает в обычном режиме.
По данным местных СМИ, инцидент произошел ночью 3 августа. На видео, размещенном в соцсетях, видно, что дверь и фасад здания отделения ПФР повреждены.
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Комментарии16  Ещё 27 источников 
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