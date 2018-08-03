Неизвестные подорвали Пенсионный фонд

Неизвестные подорвали дверь отделения Пенсионного фонда в Калуге

"Да, было [подрыв двери]", — сказали в пресс-службе, воздержавшись от комментариев.

В пресс-службе калужского отделения ПФР также подтвердили факт происшествия, добавив, что отделение на улице Болдина, где произошел инцидент, работает в обычном режиме.

По данным местных СМИ, инцидент произошел ночью 3 августа. На видео, размещенном в соцсетях, видно, что дверь и фасад здания отделения ПФР повреждены.