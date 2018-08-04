Валуева предупредили о взрыве в Петербурге 

Депутат Госдумы Николай Валуев получил анонимное электронное письмо с предупреждением о взрыве в Санкт-Петербурге, сообщает «Фонтанка».
Накануне неизвестный написал бывшему чемпиону мира по боксу по различным версиям, что в петербургском торгово-развлекательном центре «Галерея» произойдет взрыв. Адресант назвал время, 15:00, но не упомянул дату.
Валуев доложил о получении угрозы в местные управления Министерства внутренних дел и Федеральной службы безопасности, после чего в ТРЦ были направлены взрывотехники, осмотрели его и не нашли взрывных устройств.
2 августа петербургский торгово-развлекательный центр «Питерлэнд», крупнейший в городе, был закрыт на три месяца в связи с неустранением нарушений пожарной безопасности, которые были выявлены там во время проверок, проведенных после пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня».