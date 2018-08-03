Полицию проверят после убийства в семье Хачатурян

Из-за убийства в семье Хачатурян в полиции Москвы начата проверка

УВД по Северо-Восточному административному округу Москвы началась проверка информации, согласно которой в полицию неоднократно поступали сведения, что Михаил Хачатурян истязал своих дочерей.

«По результатам проверки так или иначе виновные будут наказаны. Но здесь надо понимать, что у полиции фактически не было оснований вмешиваться в семью Хачатурян, потому что заявлений от самих девочек, жалоб с их стороны не было», — рассказал изданию Znak источник в правоохранительных органах Москвы.

Напомним, в четверг пресс-секретарь Останкинского суда сообщила, что три сестры Хачатурян, убившие собственного отца, арестованы на два месяца.

Ранее девушки признали вину в убийстве 57-летнего отца. Они заявили, что отец издевался над ними. Это подтвердили и соседи. Однако брат девушек утверждает, что они безосновательно описывают отца как «тирана». При этом он признался, что отец выгнал его из дома в 16 лет.