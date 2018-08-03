Число жертв пожара в Сочи увеличилось

Число погибших при пожаре в Сочи возросло до десяти

Жертвами пожара, который произошел в частном доме в Адлерском районе Сочи , стали не 8 человек, как считалось изначально, а 10: тела еще двух погибших были обнаружены при разборе завалов сгоревшего строения, сообщает СК РФ

"По данным следствия, очаг возгорания произошел в кафе-шашлычной, откуда пламя перешло на соседнее здание, хозяин которого сдавал его за плату отдыхающим. Также следователи установили, что на территории была возведена одноэтажная постройка, которую мужчина также сдавал за плату", — говорится в сообщении.

"Изначально погибшими числились 8 человек, но в ходе дополнительного осмотра на месте сгоревшего строения при разборе завалов следователем обнаружены еще 2 тела. Таким образом, погибшими в пожаре считаются 10 человек. Установлено, что сгоревшие постройки были возведены самовольно. Следователи предъявили обвинение в оказании услуг ненадлежащего качества владельцу незаконной постройки", — сообщает пресс-служба СК.

Уточняется, что мужчина вину в предъявленном обвинении признал в полном объеме и сотрудничает со следствием. Точная причина возгорания станет известна по результатам проводимой в настоящее время пожаротехнической экспертизы. По всем обнаруженным телам погибших назначены генетические экспертизы.