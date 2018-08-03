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Число жертв пожара в Сочи увеличилось
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Число погибших при пожаре в Сочи возросло до десяти 

РИА Новости 1 час назад
Фото: ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю
Жертвами пожара, который произошел в частном доме в Адлерском районе Сочи, стали не 8 человек, как считалось изначально, а 10: тела еще двух погибших были обнаружены при разборе завалов сгоревшего строения, сообщает СК РФ.
"По данным следствия, очаг возгорания произошел в кафе-шашлычной, откуда пламя перешло на соседнее здание, хозяин которого сдавал его за плату отдыхающим. Также следователи установили, что на территории была возведена одноэтажная постройка, которую мужчина также сдавал за плату", — говорится в сообщении.
"Изначально погибшими числились 8 человек, но в ходе дополнительного осмотра на месте сгоревшего строения при разборе завалов следователем обнаружены еще 2 тела. Таким образом, погибшими в пожаре считаются 10 человек. Установлено, что сгоревшие постройки были возведены самовольно. Следователи предъявили обвинение в оказании услуг ненадлежащего качества владельцу незаконной постройки", — сообщает пресс-служба СК.
Уточняется, что мужчина вину в предъявленном обвинении признал в полном объеме и сотрудничает со следствием. Точная причина возгорания станет известна по результатам проводимой в настоящее время пожаротехнической экспертизы. По всем обнаруженным телам погибших назначены генетические экспертизы.
Ранее сообщалось, что после ЧП возбуждено уголовное дело. По информации мэрии курорта, все погибшие приехали в Сочи на заработки из разных городов России и стран СНГ.
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