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Москалькова заступилась за убивших отца сестер
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Москалькова назвала чрезмерным заключение под стражу сестер, убивших отца 

РИА Новости 1 час назад
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает чрезмерным заключение под стражу трех сестер, убивших отца за "моральные издевательства", с учетом того, что девушки сотрудничают со следствием, а также в силу их возраста и обстоятельств дела, об этом РИА Новости сообщил пресс-секретарь омбудсмена.
Три девушки на северо-востоке Москвы зарезали своего отца из-за личной неприязни, им предъявлено обвинение, сообщила ранее пресс-служба ГСУСК России по Москве. Установлено, что вечером 27 июля на лестничной клетке жилого дома на Алтуфьевском шоссе было обнаружено тело 57-летнего мужчины с множественными колото-резаными ранениями шеи и груди. По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах, девушки утверждают, что мужчина, находясь под действием наркотических средств, первый напал на них с ножом, им пришлось защищаться.
По данным источника, младшая сестра, учащаяся 11-го класса, нанесла отцу не менее 35 ударов ножом в область шеи и тела. Две другие девушки наносили погибшему удары по голове и брызгали ему в лицо из перцового баллончика. После этого одна из сестер выхватила из рук младшей нож и нанесла мужчине удар в область сердца. После убийства самая юная девушка позвонила в полицию, рассказав правоохранителям о случившемся.
"Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает, что заключение под стражу обвиняемых в убийстве сестер — это чрезмерная мера. Поскольку девушки сотрудничают со следствием, осознают содеянное, учитывая их возраст и сложные обстоятельства дела, можно было бы вполне выпустить их или под домашний арест, или под поручительство", — заявил РИА Новости пресс-секретарь.
Он добавил, что, по мнению Москальковой, в данном случае нужно руководствоваться и принципами гуманизма и состоятельности.
Ранее пресс-секретарь уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой сообщил, что она направит обращение прокурору Москвы с просьбой дать правовую оценку деятельности сотрудников органов опеки и школы, где обучались девушки.
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