Суд арестовал сестер Хачатурян

Московский суд принял решение арестовать трех сестер Хачатурян до 28 сентября — девушки подозреваются в убийстве собственного отца в связи с жестоким обращением.

Как уточняет РИА Новости, девушки будут находиться в московском СИЗО-6. За это время сестрам предстоит также пройти психиатрическую экспертизу в институте Сербского.

Заседания прошли в закрытом режиме — это было совершено для того, что защитить честь и достоинство обвиняемых.

Родственники и друзья пришли в суд поддержать девушек. Однако увидеть сестер у родных не получилось, поскольку в зал к младшей девушке несовершеннолетнего возраста не пустили никого.

В зал, где разбиралось дело двух старших сестер, на несколько минут запустили журналистов, чтобы сделать протокольную съемку перед заседанием. Однако все свободное пространство заняли телеоператора, в результате пришедшие для поддержки девушек даже не смогли их увидеть.

Ранее на северо-востоке Москвы три девушки зарезали своего отца из-за личной неприязни, им предъявлено обвинение.