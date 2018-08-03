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Суд арестовал сестер Хачатурян
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Суд арестовал сестер Хачатурян 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Московский суд принял решение арестовать трех сестер Хачатурян до 28 сентября — девушки подозреваются в убийстве собственного отца в связи с жестоким обращением.
Как уточняет РИА Новости, девушки будут находиться в московском СИЗО-6. За это время сестрам предстоит также пройти психиатрическую экспертизу в институте Сербского.
Заседания прошли в закрытом режиме — это было совершено для того, что защитить честь и достоинство обвиняемых.
Родственники и друзья пришли в суд поддержать девушек. Однако увидеть сестер у родных не получилось, поскольку в зал к младшей девушке несовершеннолетнего возраста не пустили никого.
В зал, где разбиралось дело двух старших сестер, на несколько минут запустили журналистов, чтобы сделать протокольную съемку перед заседанием. Однако все свободное пространство заняли телеоператора, в результате пришедшие для поддержки девушек даже не смогли их увидеть.
Ранее на северо-востоке Москвы три девушки зарезали своего отца из-за личной неприязни, им предъявлено обвинение.
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