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Семилетний мальчик лишился части мозга и выжил
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Семилетний мальчик лишился части мозга и выжил 

Lenta.ru 13 минут назад
Фото: Carnegie Mellon University
Семилетний мальчик пережил удаление трети полушария, после чего его мозг успешно адаптировался и заместил функции недостающих частей. Уникальный случай описан в Science Alert.
Ребенок, которого в исследовании называют UD, подвергся лобэктомии — операцию по удалению части мозга, которая должна была поспособствовать излечению эпилептических приступов. Мальчику удалили те части, которые отвечали за зрение.
В процессе восстановления выяснилось, что правое усеченное полушарие было не в состоянии обрабатывать поступающую информацию, но левое полушарие адаптировалось к изменениям и компенсировало способность, к примеру, распознавать лица и объекты.
«Единственный недостаток заключается в том, что он не может видеть все поле зрения. Когда он смотрит вперед, визуальная информация, поступающая с левой стороны, не обрабатывается, но он все равно может компенсировать это, поворачивая голову или двигая глазами», — рассказала нейробиолог из университета Карнеги-Меллона.
Специалисты в течение трех лет наблюдали за мальчиком и с удивлением обнаружили, что уровень его интеллектуального развития, навыки восприятия языка и визуальное восприятие соответствуют его возрасту: операция никак не повлияла на его развитие.
Издание отмечает, что несмотря на то, что удаление части мозга может звучать слишком рискованно, эта операция считается крайне эффективной в борьбе с припадками. Тем не менее, это редкая процедура, через которую проходят около 10 процентов пациентов с тяжелыми случаями эпилепсии.
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